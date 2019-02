Humor op Maandag Erik De Block

22 februari 2019

In bistro-feestzaal Kapittel is er komende week opnieuw Humor op Maandag, in samenwerking met gemeenschapscentrum Forum. Maandag 25 februari om 20.30 uur is Ygor (Filip Haeyaert) uit Poperinge te gast. Een stand-upcomedian met een groot hart voor alles wat leeft. Ygor kwam al een paar keer naar Humor op Maandag. Tickets kosten tien euro.