Humor op Maandag 23 maart 2018

In bistro-feestzaal Kapittel is er komende week opnieuw Humor op Maandag. Volgende maandag om 20.30 uur is comedian Jan-Bart Demeulenaere uit Westrozebeke te gast. In zijn show 'Over Leven in de Westhoek' gaat het uitsluitend over West-Vlamingen. De voorstelling is voor elke West-Vlaming herkenbaar en alle clichés rond West-Vlamingen worden tot op het bot uitgespit. De comedian belicht met foto's, video en persoonlijke anekdotes wie West-Vlamingen zijn, hoe ze denken en hoe ze praten. Het is dus heel herkenbaar. Er komen ook een aantal typisch West-Vlaamse problemen aan bod.





Tickets kosten 10 euro. (DBEW)