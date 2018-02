Humor op Maandag 22 februari 2018

In bistro-feestzaal Kapittel is er komende week opnieuw Humor op Maandag, in samenwerking met gemeenschapscentrum Forum. Maandag 26 februari om 20.30 uur is dit keer Piet De Praitere te gast. Hij is stand-upcomedian en acteur. Hij werd bekend met zijn typetje 'Etienne met het open verhemelte' dat hij te danken heeft aan Studio Kafka, een humoristisch radioprogramma met Kamagurka op Studio Brussel. Naast zijn podiumvoorstellingen werkte De Praitere mee aan radio- en televisieprogramma's en speelde hij Claude Delvoye in de serie Bevergem. Tickets kosten 10 euro. (DBEW)