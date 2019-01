Humor op Maandag Erik De Block

25 januari 2019

In bistro-feestzaal Kapittel is er maandag 28 januari opnieuw Humor op Maandag, in samenwerking met gemeenschapscentrum Forum. Om 20.30 uur is dit keer Erhan Demirci (36) te gast. Hij werd geboren in het verre Beringen. Samen met zijn broers en zussen groeide hij op in het Limburgse Ham. In zijn eigen stand-up optredens ontziet deze rasechte gastarbeiderszoon geen enkel onderwerp - zijn eigen uittocht van het harde, Limburgse dorpsleven naar het nog hardere “life in the ghetto” van Brussel nog in het minst. Niet alleen politiek en integratie vormen zijn inspiratie, het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert hem te meer.

Tickets kosten 10 euro.