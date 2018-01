Humor op Maandag 25 januari 2018

In brasserie-feestzaal Kapittel is er komende week opnieuw Humor op Maandag, in samenwerking met gemeenschapscentrum Forum. Op maandag 29 januari, om 20.30 uur is dit keer De Nonsens Alliantie te gast. Al meer dan vijftien jaar brengen ze improvisatietheater. De Nonsens Alliantie speelt in een wisselende bezetting en bestaat uit zes ervaren improvisatoren die ook actief zijn als stand-up comedian, cartoonist, muzikant en/of schrijver voor radio, televisie en theater.





Tickets kosten 10 euro. (DBEW)