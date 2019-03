Hovenierstraat is onderbroken Erik De Block

10 maart 2019

08u56 0 Wervik Op de hoek van de Hovenierstraat en Geluwesesteenweg komt er een nieuwe verkaveling. Momenteel zijn daar de wegen- en rioleringswerken aan de gang. Daardoor is het einde van de Hovenierstraat volledig afgesloten.

Er is een wegomleiding voorzien voor het verkeer in de Geluwesesteenweg en Oude Beselarestraat. Het gaat om een verkaveling van vijf percelen en een project van de nv Joost Danneels uit Brugge. Naast een bufferzone en groenzone is daar ook een speelruimte voorzien.