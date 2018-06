Hoogste bod voor station blijkt 150.000 euro 25 juni 2018

Het gesloten station staat te koop. Onder gesloten omslag kon een bod worden uitgebracht. De NMBS pakt uit met een tweede biedingsronde en stuurde een brief aan alle kandidaat-kopers die eerder een geldig bod indienden. In die brief wordt vermeld dat het hoogste bod 150.000 euro bedroeg. Er is ook een inschrijvingsformulier voor een hoger bod bijgevoegd. Over het aantal geïnteresseerden wil de NMBS niet communiceren omdat de verkoopprocedure nog lopende is.





Het eerste stationsgebouw dateerde uit 1853 en werd tijdens WOI zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een station in wederopbouwstijl. In 2001 werd het station na een renovatie beschermd. In oktober 2015 kwam het tot de sluiting van het loket. Sindsdien staat er buiten een ticketautomaat. De publiekszaal is voor de reizigers wel nog open van 5 uur tot 13 uur, waarbij de stad instaat voor het onderhoud. (DBEW)