Hoger Op speelt nog tweemaal een klucht in Forum 15 november 2018

De koninklijke toneelgilde Hoger Op speelt in het gemeenschapscentrum Forum nog twee voorstellingen van 'In de sacoche', een klucht van Pol Anrys, in een regie van Luc D'Hondt. Op de planken staan Ignaas De Jongh, Evelyne Descamps, Dolores Hosdey, Leslie Kesteloot, Siska Lecompte, Luc en zijn zus Mie-Jef Nollet, Kelly, Michiel en Stephaan Vandamme. 'In de sacoche' is een voorstelling in twee delen. In totaal zijn er twaalf taferelen. Vier spelers hebben een dubbele rol en sommigen zelfs een triple rol. De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 17 november om 19.30 uur en zondag 18 november om 15 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 10 euro. Voorverkoop onder meer in broodjeszaak Krokantje in de Vlamingenstraat. Meer info : www.hogeropwervik.be.











(DBEW)