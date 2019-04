Hoger Op speelt drie keer een klucht Erik DE Block

03 april 2019

17u49 0 Wervik De koninklijke toneelgilde Hoger Op speelt in het gemeenschapscentrum Forum drie voorstellingen van Buenos dias Benidorm, in een regie van Leslie Kesteloot.

De familie Van Neste beslist om dit jaar naar Spanje op vakantie te gaan. Ze boeken een prachtig appartement in Benidorm met alle nodige luxe en zicht op zee. Alé, dat denken ze toch.

Als blijkt dat ze op de negende verdieping zitten en de lift kapot is, het toilet verstopt is en de airco niet werkt, wordt de pret al iets minder. Het bezoek van een aantal vurige Spanjaarden en een paar dieven die hun buit in het appartement willen verstoppen, zorgt uiteraard voor de nodige opschudding. Kortom dit wordt voor de familie Van Neste een vakantie om nooit meer te vergeten.

Op de planken staan Stefaan Arnaert, Cis De Jongh, Delphine Depuydt, Dolores Hosdey, Dirk Lecluse, Greet Pauwelyn, Christiane Six, Patrick Vanbelle, Lieven en Michael Vandamme en Caithlin Volcke.

De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 6 en 13 april om 19.30 uur, zondag 14 april om 17.30 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 10 euro. Voorverkoop onder meer in broodjeszaak Krokantje in de Vlamingenstraat

Info: www.hogeropwervik.be.