Hoekwoning ruimt plaats voor flats 18 mei 2018

In opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie wordt momenteel de woning op de hoek van de Ten Brielenlaan en Leopoldstraat gesloopt. Het huis stond al jarenlang leeg en werd aangekocht door De Leie. "Het is de bedoeling dat er daar een viertal appartementen worden gebouwd", zegt voorzitter Ann Degroote (Open Vld). "De wachtlijsten voor mensen die één of twee slaapkamers willen, zijn enorm lang zijn. De appartementen op het gelijkvloers zullen toegankelijk zijn voor mindervaliden." (DBEW)