Het nieuw Jaarboek van de St.O.C. is klaar Erik De Block

27 december 2018

Het nieuw Jaarboek van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie is klaar en is voor de eerste keer in kleur. De hoofdbrok komt van ereschepen Rik Braem.

In ‘De fusie tussen Wervik en Geluwe op 1 januari 1977: een gedwongen huwelijk’ kijkt hij terug op die woelige-boeiende periode in de jaren 70 waarbij het in heel België in honderden gemeenten en steden tot een fusie kwam.

Voorzitter Stephane Debonne schreef ‘Liste des Prisonniers’. Het gaat om een belangrijk document opgesteld door de familie Gallant tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een namenlijst van 62 krijgsgevangen Wervikse militairen en gedeporteerde burgers en hun verblijfplaats in een Duits ‘Gefangenenlager’. Aan de hand van de lijst kon de familie pakketten opsturen naar hun familieleden.

‘Ik wil naar huis’ is een artikel van Claude Vandewoestyne uit het dagboek van de Duitse soldaat Albert Fritz die in Wervik verbleef van 1914 tot 1916. Pierre-Jan Logie blikt in ‘1968 – Wervik 2000’ terug op een onvergetelijk jubeljaar en de feestelijkheden.

Niklaas Maddens schreef een artikel over ‘De plaats van Wervik in het Graafschap Vlaanderen en zijn bijdrage in de belastingen’. Etienne Verschuere brengt in ‘Het kruis aan de Reke’, de geschiedenis achter het plaatsen van het kruis in 1946. Het staat er nu aan de rotonde in de Geluwestraat. Luc Petillion zorgt met ‘Tabakssmokkel door een Wervikaan op het einde van het Ancien Régime’ ook voor een bijdrage.

Het jaarboek kost 21 euro en is te koop bij onder meer André De Cooman, Nieuwstraat 18, 056/31 09 13.