Herwerkt ontwerp GC Geluwe op de gemeenteraad Erik De Block

17 december 2018

18u13 0

Op de gemeenteraad dinsdagavond in Wervik wordt het aangepast ontwerp voor het GC Geluwe voorgesteld. Het werd door ontwerper NoAarchitecten uit Brugge en Brussel helemaal herwerkt nadat is beslist om de bibliotheek op de huidige locatie in de Jeruzalemstraat te behouden.

De kostprijs van de nieuwbouw in de Wervikstraat wordt geraamd op 5.899.396,75 euro, ereloon niet inbegrepen. De ontwerper kwam naar verluidt eerst uit op meer dan 7 miljoen euro. Omwille van het herwerkt ontwerp moet een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd.

Het gaat alvast om een aanslepend dossier. De eerste informatievergadering door het architectenbureau dateert ondertussen al van december 2015. “We hebben inderdaad tijd verloren”, aldus schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA). “We zaten ondertussen over het herwerkt ontwerp samen met de begeleidingscommissie met daarin vertegenwoordigers van de politieke fracties en afgevaardigden van de gebruikers-verenigingen.”

De nieuwbouw zal ook de toekomstige locatie van jeugdhuis De Jukte en het filiaal van de teken- en muziekacademie zijn. Het stadsbestuur hoopt dat de aanbesteding in het voorjaar kan plaatsvinden. Om de werken op het terrein dan effectief te starten na het bouwverlof in de zomer van volgend jaar.