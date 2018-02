Herstellingswerken in centrumstraten 13 februari 2018

Aannemer Cnockaert Construct is gisteren begonnen met herstellingswerken in enkele centrumstraten. Het gaat om de Donker- en Ooievaarsstraat en in de Nieuwstraat het deel tussen de Donker- en Sint-Medardusstraat. Er liggen kasseien los. De straten zijn omwille van de voegvulling en het opdrogen volledig afgesloten. "Er is nog geen definitieve oplevering van de heraanleg van de centrumstraten, vandaar dat de aannemer dat nu uitvoert op zijn kosten", aldus schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA)





Gisterenvoormiddag hield de aannemer zich niet aan de voorschriften over de signalisatie. Op het Sint-Maartensplein reed het verkeer zich richting de Ooievaarsstraat vast en moest rechtsomkeer maken. Aan de Steenakker stond er vooraf geen signalisatie dat de Ooievaarsstraat is afgesloten. In de loop van de dag kwam daarin verandering. (DBEW)