Heraanleg kerkomgeving start begin februari 02u37 0

Begin februari start het archeologisch onderzoek rond de monumentale Sint-Medarduskerk. Aansluitend volgen de wegen- en rioleringswerken. Zowel de Pastorij- als de Sint-Medardusstraat langs de kerk worden vernieuwd. Ook het plein aan de achterkant wordt heraangelegd. Daar verdwijnen de parkeerplaatsen onder de bomen.





Het gaat om een groot dossier met een impact op het verkeer. "Normaal gezien starten de werken op 5 februari", aldus schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA). "We hebben gewacht tot de aanleg van de Vrijdagmarkt klaar was. Het archeologisch onderzoek zal worden uitgevoerd door Monument Vandekerkhove uit Ingelmunster. Er zijn hiervoor zestig werkdagen voorzien. De wegen- en rioleringswerken zijn gegund aan Cnockaert Construct uit de Kruisekestraat. De werken zullen in twee fasen verlopen, zodat er zo weinig mogelijk hinder is voor de handelaars", aldus de schepen.





Vrijdag 12 januari van 17 tot 19 uur is iedereen welkom op een infomarkt in het stadhuis. (DBEW)