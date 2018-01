Heraanleg kerkomgeving duurt klein jaar PARKING VERDWIJNT EN ER KOMT EEN GESCHEIDEN RIOLERING ERIK DE BLOCK

02u38 0 Foto Luc Vanthuyne De parking in de omgeving van de kerk zal bij de heraanleg verdwijnen. Wervik Het archeologisch onderzoek rond de Sint-Medarduskerk start op 5 februari. Aansluitend halfweg april de wegen- en rioleringswerken. Zowel de Pastorij- als de Sint-Medardusstraat langs de kerk worden vernieuwd en er komt een gescheiden riolering. Ook het plein aan de achterkant van de kerk wordt heraangelegd. Daar verdwijnen de parkeerplaatsen onder de bomen.

In het stadhuis vond over dit belangrijk dossier een infomarkt plaats.





Het archeologisch onderzoek zal worden uitgevoerd door Monument Vandekerkhove uit Ingelmunster. Er zijn hiervoor 45 werkdagen voorzien. De wegen- en rioleringswerken zijn gegund aan Cnockaert Construct uit de Kruisekestraat in Wervik. "Voor aannemer Cnockaert zijn er honderd werkdagen voorzien", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). "Die werken gaan wel een klein jaar duren. De Sint-Medardusstraat wordt versmald tot zes meter. De bushalte wordt enkele tientallen meters verplaatst en daardoor komen er extra parkeerplaatsen."





Nieuwe publieke ruimte

De parking aan de achterkant van de kerk verdwijnt evenwel volledig. Ook de bomen.





"We willen daarvan een kwaliteitsvolle publieke ruimte maken", aldus de burgemeester. "Met zitbanken. Iets verder dan de bestaande bomen worden er twee nieuwe geplant. Het monument met daarop de namen van de lokale slachtoffers van de beide wereldoorlogen krijgt een andere plaats."





Het doorgaand verkeer in de Pastorijstraat valt weg.





Er zal enkel doorgang zijn voor ceremoniewagens en leveringen in het woon- en zorgcentrum Het Pardoen. De wegen- en rioleringswerken zullen in twee fasen worden uitgevoerd. "Het staat nog niet vast of de aannemer gaat starten op het kruispunt Nieuwstraat ofwel Magdalenastraat", zegt Casier. "De eerste fase gaat duren tot ongeveer het bouwverlof in juli. Wanneer de Sint-Medardusstraat volledig is afgesloten, dan zal het verkeer worden omgeleid via de Pastorijstraat. En omgekeerd."





Tijdens de ingrijpende werken zal de Sint-Medarduskerk toegankelijk blijven. Er zijn immers twee ingangen. Of de Sint-Medardusstraat ook blauwe zone en zone 30 wordt is een mogelijkheid.





"Zo hebben we er ook nog geen antwoord op af het zal worden toegelaten om te parkeren in de Pastorijstraat", zegt de burgemeester. Nadat de afgelopen jaren met de Nieuw-, Donker-, Groen- en Ooievaarsstraat belangrijke centrumstraten werden vernieuwd is de heraanleg van de kerkomgeving nu het verlengstuk daarvan.





"En tevens het afsluiten van het ambitieus dossier voor het vernieuwen van de centrumstraten", zegt Youro Casier.





"We gaan dezelfde materialen gebruiken. Voor het allerlaatste luik hebben we trouwens gewacht op de heraanleg van de Vrijdagmarkt achter de voorkant van de Sint-Medarduskerk."