Heidi is nieuwe kampioen van De Visputlady's 18 juli 2018

In hun clublokaal café Het Visputje langs de Oude Ieperweg in Kruiseke huldigde biljartclub De Visputlady's de nieuwe clubkampioen Heidi Deseure. Marlies Vandenbroucke eindigde tweede voor Gwenny Bocarren. Ze ontving een aandenken. Het ging om een creatie van 't Hobby Gaperke uit de Ieperstraat in Geluwe.





Namens het stadsbestuur was schepen Geert Bossuyt van de partij. De Visputlady's bestaan twee jaar. Er wordt zowel op een tapbiljart als op een poolbiljart gespeeld. Het nieuw seizoen gaat van start op zaterdag 22 september. Voor het clubkampioenschap wordt iedere vierde zaterdag van de maand gespeeld.





(DBEW)