Heel wat interpellaties van CD&V 14 april 2018

Vreemde dagorde van de gemeenteraad komende dinsdagavond. Het schepencollege voorziet een agenda met amper vijf punten, waaronder het verslag van de vorige gemeenteraad. De oppositiepartij CD&V diende ondertussen zes interpellaties in en liet ook nog een punt aan de dagorde toevoegen.





"De schamele agenda noopt ons ertoe", aldus fractieleider Bercy Slegers (CD&V). "Is dat eigenlijk een agenda waard voor een gemeenteraad. We zouden haast beschaamd zijn anders om zo een gemeenteraad van vijftien minuten bij te wonen. Onze kiezers verwachten dat we in de gemeenteraad deze stad aansturen en besturen." (DBEW)