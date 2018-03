Harmonie Onder Ons met vernieuwd bestuur 27 maart 2018

Harmonie Onder Ons stelde in het repetitielokaal in de Speldenstraat de nieuwe en uitgebreide bestuursploeg voor: Rik Delva, Pieter Meersseman, Wouter Oda, Vincent Bruggeman , Stefaan Vens, Christian Six , Chris Vandamme, Freddy Stragier , Fran Biesbrouck, Griet Breyne, Kristien Stragier, Peter Renier, Griet Maerten en Liza Delvael. Ontbreken : Jolien Renier, Frank Wylin en Leen Breyne. Momenteel zijn de functies van public-relations en logistiek-vervoer nog vacant. Onder Ons telt verschillende afdelingen: harmonie, jeugdharmonie, trommelkorps, muziekkriebels (lagere school) en de Wervikse big band.





(DBEW)