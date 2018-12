Handelaars stellen zesde eindejaarsactie voor Erik De Block

06 december 2018

11u08 0 Wervik In praat- en eetcafé ’t Smiske in Geluwe is de zesde editie van de eindejaarsactie voorgesteld. De actie loopt tot en met maandag 31 december en er nemen 83 winkels uit Wervik, Geluwe en Kruiseke aan deel.

De actie is een organisatie van Ignace Caulier, Kristof De Geeter, Emmy Gruyaert en Tom Vanlaeke (Vereniging Geluwse Handelaars) en Patrick Hugo, Mathieu Derudder en Johan Brugghe (Unizo Wervik), in samenwerking met de stad. Zowel in Wervik als Geluwe is een hoofdprijs - een reischeque ter waarde van duizend euro - te winnen. Ook telkens in Wervik en Geluwe zijn er twee Wervik Kadobonnen van 200 en 150 euro, vijf keer 100 euro en vier keer 50 euro te winnen.

Twee keer op maandag en ook eens op een woensdag zijn er tussentrekkingen met telkens een cadeaubon van 100 euro en twee van 50 euro. Tijdens de hoofdtrekking wordt ook het eindnummer van de laatste drie nummers van een lot getrokken. Daardoor heeft elke deelnemer zeker één winnaar die een cadeaubon van 40 euro wint.

De totale prijzenpot bedraagt 9.940 euro. De uitslagen zijn te vinden bij de deelnemende handelaars, op Facebook of de website van de stad op www.wervik.be/eindejaarsactie.