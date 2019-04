Grote berg aarde naast Wervikstraat doet

stof opwaaien: letterlijk en figuurlijk Erik De Block

11 april 2019

14u09 0 Wervik Een grote berg aarde naast de drukke Wervikstraat veroorzaakt nogal wat commotie. De hoop wordt steeds groter. Aannemer Cnockaert Construct uit Wervik kreeg tijdens de wegen- en rioleringswerken in de wijk Witte Poort aan de overkant geen toelating om de aarde te lossen op grond van de stad. Dus stapelt de aarde zich op naast de Wervikstraat.

De grote berg aarde bevindt zich op de plaats waar het nieuw gemeenschapscentrum komt, tussen café ’t Smiske en Triamant. Gemeenteraadslid Sanne Vantomme (N-VA) is er niet gerust in. “Er komt daar altijd maar aarde bij. In geval van aanhoudend droog weer belandt er stof op de auto’s op de parking van de woonbuurt Triamant. Bovendien ligt een deel van de gracht door die aarde helemaal dicht. Wat gaat er op die plek gebeuren als het hard gaat regenen?”

Burgemeester Youro Casier (sp.a) reageert: “Van een officiële aanvraag noch toelating heb ik geen weet”, aldus de burgemeester. “De aarde is afkomstig van twee werven in de Stampkotstraat en wijk Witte Poort. Volgens de gegevens waarover ik beschik, zou de aarde normaal gezien begin mei weg zijn.” De grote berg aarde nodigt vanzelfsprekend kinderen uit om te spelen. Kinderen schatten evenwel het gevaar niet altijd in. “De melding van spelende kinderen heb ik ook ontvangen en ik heb de aannemer gecontacteerd”, aldus de burgemeester. “Hij zal de nodige signalisatie plaatsen.”