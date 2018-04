Groepstentoonstelling Klink in Wervicq-Sud 18 april 2018

02u43 0

De organisatoren va de jaarlijks kunsttentoonstelling Klink trekken dit jaar de grens over.





Meer dan 40 amateurkunstenaars stellen tentoon in de leegstaande garen- en veterfabriek Plovier in Avenue des Sports in Wervicq-Sud. Naast deelnemers uit Wervik en Geluwe palmen ook exposanten uit Wervicq-Sud de fabrieksgebouwen in. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag 21 april, zondag 22 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april, telkens van 14 tot 18 uur.





(DBEW)