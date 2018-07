Grensbrug morgen dicht na WK-relletjes 14 juli 2018

Naar aanleiding van de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië is de grensbrug in Komen morgen van 14 tot 22 uur volledig afgesloten. Ook voor fietsers en voetgangers. Reden is het incident op de brug na de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk dinsdagavond. Zo'n 300 à 400 Fransen probeerden te voet vanuit Comines de buurgemeente Komen binnen te stappen. Dat werd hen verhinderd door politie uit ons land en uit Frankrijk. Er moesten zes combi's over de volledige breedte van de rijbaan geplaatst worden. In Wervik is de grensbrug morgen verkeersvrij tot 22 uur. Maar daar is de reden het grote stadsfestival 'Wervik 2050'. (DBEW)