Grensbrug dicht tijdens België-Frankrijk WERVIKS BURGEMEESTER VREEST VOOR OVERLAST NA WK-MATCH ERIK DE BLOCK

10 juli 2018

02u38 0 Wervik Uit vrees voor confrontaties tussen bewoners van Wervik en Wervicq-Sud wordt vanavond, tijdens de match Frankrijk-België, de grensbrug afgesloten. Dat gebeurt niet in Menen. Burgemeester Martine Fournier noemt de maatregel "overdreven". "Het is beter voorkomen dan genezen", zegt burgervader Youro Casier (sp.a).

Naar aanleiding van de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk vanavond wordt de Leiebrug tussen Wervik en Wervicq-Sud afgesloten met een container. Alleen voetgangers en fietsers kunnen door. Dat werd gisteren beslist tijdens een veiligheidsoverleg. "Er zijn vrijdag een aantal schermutselingen geweest met provocerende Fransen en het is beter voorkomen dan genezen", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). "De brug wordt afgesloten vanaf dinsdagavond zes uur tot woensdagmorgen zes uur. We willen geen enkel risico nemen. Ook het fietspad gaan we afsluiten met betonblokken, want dat is breed genoeg voor sommige auto's."





"Overdreven"

Toen de Fransen in de achtste finale en vrijdag in de kwartfinale telkens wonnen, staken auto's de grens over om met veel getoeter door het stadscentrum van Wervik te rijden. Als 'les Bleus' morgen winnen, dan valt eenzelfde scenario te verwachten. "We hadden overleg met mijn collega van Wervicq-Sud en de politie van zowel België als Frankrijk. Er werd unaniem beslist om de brug af te sluiten. Onze beslissing maakte ik ook over aan de burgemeesters van het naburige Menen en Komen." Bij de buren gaat men de grens niet afsluiten. Burgemeester Martine Fournier (CD&V) uit Menen noemt de maatregel overdreven.





"Dat zijn haar woorden", reageert burgemeester Youro Casier. "Ik hoop dat er in Menen niks gaat gebeuren, want dan is het altijd gemakkelijk iemand met de vinger te wijzen. Als de Rode Duivels winnen, dan gaan de mensen op straat komen en wil ik geen enkel risico nemen." In de beide grenssteden lijkt het overigens wel mee te vallen met de rivaliteit. In Wervik wapperen aan verschillende woningen zowel de Belgische als de Franse vlag. Dat is onder meer het geval in de Hoogweg, Kruisekestraat, Lege Kruisse en in de Speldenstraat aan de overkant van frituur Finidi. Daar woont Christian Pinchot al twintig jaar met zijn echtgenote Virginie Catteau. Er zijn twee kinderen Cassandra (15) en Ines (12). "Ik ben een Fransman, mijn vrouw is een Belgische", vertelt Christian die werkt in de Houtbuigerij Desmet in Menen. "Ik heb begrip voor de maatregel om de brug af te sluiten. Men weet maar nooit wat er na de match kan gebeuren." Ook in Wervicq-Sud vinden we huizen waar beide vlaggen hangen. Zoals in Avenue des Sports, waar Gregory Dussard woont met zijn kinderen Tony (7) en Alexane (11). "Mijn vriendin Christine Breine heeft in Waasten gewoond, vandaar", vertelt hij. "Natuurlijk hoop ik dat de Fransen winnen (lacht). Jammer dat Frankrijk-België niet de finale is. Dat was fenomenaal geweest. Ik ga thuis kijken, want woensdagmorgen moet ik gaan werken in Bousbecque. Hopelijk wordt het een mooie wedstrijd en dat de beste moge winnen."