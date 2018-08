Gratis kindershow in 't Kapittel 17 augustus 2018

Ook de kinderen komen tijdens de vijfdaagse Zomerkermis ruimschoots aan hun trekken. Niet alleen op de kermisattracties want er is veel meer. Het stadsbestuur zorgt zaterdag vanaf 14 uur in de zaal van 't Kapittel in de Ooievaarstraat voor de kindershow Priet Praat. Vol fun, gekke dingen en ambiance. Meneer Priet Praat en Katoentje laten de kinderen een onvergetelijke tijd beleven vol spelletjes, dansjes en gekke dingen.





Aan 't Kapittel vertrekt om 16.15 uur na de show de verklede kinderstoet naar de kermis. Monitoren van de stedelijke speelpleinwerking zorgen voor de begeleiding. Vooraf inschrijven is niet nodig. Op de Steenakker gaat vervolgens de officiële opening van de foor door. Dat gaat gepaard met een geschenkenworp, snoep en gratis tickets voor de verklede kinderen.





(DBEW)