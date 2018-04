Golfbiljartclub Krijt op Tijd huldigt kampioen 18 april 2018

De golfbiljartclub Krijt op Tijd heeft in aanwezigheid van het stadsbestuur de nieuwe kampioen gehuldigd.





De titel was dit keer voor Dirk Vantomme. De tweede plaats was weggelegd voor Ghislain Vanhasebroek. Gerdy Saelens eindigde derde. Joël Verbeke werd vierde voor Koen Disperyn. In café De Vier Winden in de Wervikstraat wordt elke eerste zaterdag van de maand voor het clubkampioenschap gespeeld. Het nieuwe seizoen start volgende maand. Na enkele jaren onderbreking komt er weer een aparte damesclub.





(DBEW)