Gezonde maaltijden voor kansarme ouders en kinderen

Het OCMW van Wervik werkt opnieuw een initiatief uit in de strijd tegen kansarmoede. "We willen gezonde maaltijden aanbieden aan grootouders, ouders en hun (klein)kinderen uit de lagere school", zegt OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "Eén à twee keer per maand zal op woensdagmiddag een gezonde maaltijd geserveerd worden, mogelijk in buurthuis De Kier. In de namiddag worden er activiteiten georganiseerd voor (groot)ouders en (klein)kinderen. We zullen het initiatief in februari en maart uitwerken. Ook zullen we een mix aan deelnemers verwelkomen, zodat niemand zal weten wie er uit een kansarm gezin komt."





Het OCMW pakte onlangs al uit met het project 'Soep op school: goed idee'. Sinds vorige week wordt er elke woensdag tijdens de speeltijd gratis soep gegeven aan alle kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. (DBEW)