Gezocht: koppels die huwelijk willen overdoen 02u39 0

Tijdens de viering van 'Wervik 2050' in juli volgend jaar kunnen inwoners hun huwelijksgeloften opnieuw afleggen. "We zijn op zoek naar koppels die opgroeiden in Wervik én Wervicq-Sud", aldus cultuurbeleidscoördinator Steven Masil. "Bijvoorbeeld de man in Wervik, de vrouw in Wervicq-Sud, of omgekeerd. We zouden er toch graag een dertigtal hebben. Bij deze een oproep. En neen, we zullen hen niet vragen om op te dagen in hun trouwjurk of trouwkostuum van vroeger. Al mag dat natuurlijk wel." De nieuwe grensbrug over de Leie wordt het hart van dit volksfeest op zaterdag 14 en zondag 15 juli. Het zal trouwens niet blijven bij dat ene weekend. "We maken er een themajaar van, met diverse activiteiten in de loop van het jaar", aldus Masil. "Zo doet de fotoclub Kiknu alvast wat en zal er ook wat te beleven zijn in het Nationaal Tabaksmuseum." Geïnteresseerde koppels kunnen mailen naar steven.masil@wervik.be. (DBEW)