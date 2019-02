Gezinszoektocht in Sint-Medarduskerk Erik De Block

26 februari 2019

16u51 0 Wervik Toerisme Wervik en de plaatselijke afdeling van de Gezinsbond organiseren op zondag 10 maart een gezinszoektocht in en rond de monumentale Sint-Medarduskerk.

De zoektocht wordt een ontdekkingsreis en kennismaking met enkele bijzondere figuren uit de kerkgeschiedenis. Er zijn leuke opdrachtjes en spannende verhalen door gepassioneerde vertellers. Na de zoektocht kan iedereen genieten van een hapje en een drankje. Er zijn vier groepen voorzien. Maximaal zestien personen per groep. Start aan de ingang van de Sint-Medarduskerk om 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur of 16 uur. Deelname kost voor volwassenen 9 euro en voor kinderen jonger dan twaalf jaar 6 euro. Leden van de Gezinsbond krijgen een korting. Een opdrachtenpakket per ingeschreven gezin kost vijf euro.

Vooraf inschrijven aan de balie van het tabaksmuseum of 056/95.24.25.