Gezinsbond bestaat reeds negentig jaar 23 mei 2018

De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond bestaat reeds negentig jaar en vierde dat vijf dagen lang in een circustent op Triamant in de Wervikstraat. Er waren heel wat activiteiten voor jong en oud. Tijdens de receptie, aangeboden door de stad, kreeg de jarige afdeling gelukwensen van het stadsbestuur. Dat gebeurde in aanwezigheid van Frans Bruggeman, destijds voorzitter van de toenmalige Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG).





Nadien was Lionel Brulez acht jaar voorzitter en veranderde de naam ondertussen naar Gezinsbond. Groot waren ook de verdiensten van Stijn Lernout als secretaris. Ann Vandermeersch verzorgt nu het secretariaat. In opvolging van Kaat Vanholme is men op zoek naar een nieuwe voorzitter.











(DBEW)