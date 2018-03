Gezinnen op stap met 'De Geknippelde Kater' 27 maart 2018

03u11 0 Wervik In Kruiseke is zondag de gezinsvriendelijke wandelroute 'De Geknippelde Kater' feestelijk ingestapt.

Om die op een leuke manier te ontdekken, gingen de deelnemers met een vlotte gids op stap. Onderweg brachten vertellers en muzikanten hen in de juiste sfeer.





De Westhoek KD-figuurtjes Jaek en Nink gaan in het wandelboekje op wandel in een landschap met uitgestrekte velden en bijzondere uitkijkpunten op datgene wat tijdens de Eerste Wereldoorlog het decor van bruut oorlogsgeweld was. Op de wandelroute vol speelplezier voor kinderen van acht tot twaalf jaar is er ook aandacht voor het oude volksspel De Katteknippeling. "De route richt zich zowel tot toeristen als onze inwoners die in eigen stad op ontdekking willen gaan", zegt schepen van Toerisme Philippe Deleu (N-VA). "Door onderweg de opdrachtjes en weetjes te krijgen, is de tocht leuk voor klein en groot. De wandelroute is een mix van natuur, landschapsbeleving en geschiedenis. Dit initiatief is ook een bewijs dat Wervik blijft inzetten op het label van kindvriendelijke stad. Hopelijk is 'De Geknippelde Kater' de aanzet tot de ontwikkeling van een wandelnetwerk in en rond Kruiseke." (DBEW)