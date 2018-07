Gewezen wijkburgemeesteres overleden 20 juli 2018

02u45 0

In het AZ Delta Menen is woensdag Jeanne Deronne (94) overleden. Ze was jarenlang de wijkburgemeesteres van Boerenkermis op de wijk De Mote-Molenmeersen. Tijdens de veertigste editie vijf jaar geleden werd op haar eigen verzoek omwille van haar hoge leeftijd van haar afscheid genomen en huldigde men Jeanne in de feesttent. Ze werd opgevolgd door Gisèle Platteeuw. Tijdens het WK voetbal in Rusland was er opnieuw een straatfeest in het eerste deel van de Oude Beselarestraat ter gelegenheid van de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië. Jeanne Deronne was er trouw op post.





Jeanne Deronne was de moeder van twee kinderen, Danny zaliger en Freddy. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De burgerlijke uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 26 juli om 10 uur in de aula van de parkbegraafplaats. (DBEW)