Gewezen wijkburgemeester overleden 19 mei 2018

02u38 0 Wervik In het AZ Zeno in Knokke is de gewezen beroepsmilitair Raphaël 'Raf' Six (82) overleden.

Hij was de gewezen wijkburgemeester van De Mote-Molenmeersen. Tijdens de Boerenkermis in augustus 2005 werd hij toen aangesteld in de feesttent. Raf was zeven jaar wijkburgemeester. Raf Six was 35 jaar beroepsmilitair waarvan twintig jaar in Duitsland. Hij vertoefde een jaar in Amerika en vier maanden aan het Gardameer in Italië. Raf was bij de landmacht en zwaaide er af als adjudant. Hij was de vader van drie kinderen Samuel, Sybille en Claudia. Er zijn ook zes kleinkinderen.





Raf Six woonde lang in de Oorlogsduikerstraat en verhuisde dan naar woonzorgcentrum Het Pardoen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 22 mei om 10 uur in de Sint-Jozefskerk.





(DBEW)