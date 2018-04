Gewezen raadslid Elisabeth Hanssens (102) overleden 26 april 2018

02u29 0

In woonzorgcentrum Ter Beke is gewezen gemeenteraadslid Elisabeth Hanssens (102) overleden. Elisabeth was getrouwd met Marcel Roggeman en had geen kinderen. Elisabeth werd in 1972 heel jong weduwe. Haar echtgenoot stierf op 59-jarige leeftijd. Elisabeth mocht tot haar zestiende naar school gaan. Daarna kon ze gaan werken in een weverij in Halluin. Na haar huwelijk woonde ze in de Menenstraat in Geluwe. Elisabeth was bestuurslid van de KAV. Voor de gemeentefusies op 1 januari 1977 zetelde ze in Geluwe van 1970 tot einde 1975 voor de toenmalige CVP in de gemeenteraad onder burgemeester wijlen Leo Cardoen, na de fusie met Wervik van 1976 tot einde 1981 onder burgemeester wijlen Norbert De Meerschman.





De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Dionysiuskerk op woensdag 2 mei om 10 uur. (DBEW)