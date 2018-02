Gewezen bobijnster Madeleine Ballois viert 100ste verjaardag 27 februari 2018

In Maria's Rustoord in Dadizele vierde Madeleine Ballois haar honderdste verjaardag. Ze werd geboren in Sint-Truiden. Haar ouders woonden in Wervik en waren tijdens de Eerste Wereldoorlog naar daar gevlucht. In 1920 kwamen ze terug naar de Tabaksstad. Madeleine huwde met Albert Knockaert, maar kregen geen kinderen. Ze woonde lang in een rijwoning in de Menensesteenweg aan de overkant van wijk De Riemeers in Wervik. Madeleine was in de buurt van haar huis vele jaren bobijnster in de firma Vanrullen waar men brandweerslangen maakte.





Madeleine hield van breien en haken. Met haar man logeerde ze vaak aan zee. Tijdens het weekend ging Madeleine graag op restaurant en kon genieten van een glas rode wijn.





(DBEW)