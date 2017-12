Gewezen bakker Daniel Debergh (93) overleden 02u28 0 Foto RV Daniel Debergh. Wervik De gewezen bakker Daniel Debergh is op 93-jarige leeftijd overleden in woon- en zorgcentrum Mater Amabilis.

Jarenlang had hij in de Molenstraat een bakkerij. Daar is nu bakkerij Klaas gevestigd. Debergh was gewezen bestuurslid van de bakkersbond Wervik. Hij was de weduwnaar van Maria Dejonckheere en nadien de levensgezel van wijlen Sabine Mahieu. Daniel was de vader van twee kinderen, Pol en Dirk. Daarnaast is er één kleinzoon, Steven, en twee achterkleinkinderen, Margaux en Esmée. Zoon Pol zette destijds de bakkerij verder. Daniel verhuisde toen naar de Speldenstraat. Hij was na een leven van hard werken ook actief in het verenigingsleven. Zo was hij erevoorzitter van Neos Wervik en het oudste lid van de wielerclub Vlug en Vrij. Hij had er maar liefst vijftig jaar een lidkaart.





De uitvaart vindt plaats volgende donderdag om 10 uur in de Sint-Medarduskerk. (DBEW)