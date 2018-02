Gestolen auto in brand gestoken op spoor 19 februari 2018

02u36 0 Wervik Aan de spoorwegovergang ter hoogte van duivenmaatschappij De Toekomst in Wervik is zaterdagochtend in alle vroegte een gestolen auto in brand gestoken.

Benny Hoornaert (33) van B&L Voegwerken uit Wervik was vroeg op pad naar zijn hangar en merkte rond 5.40 uur het voertuig in de Kruisekestraat op.





"De Ford Focus stond midden op de spoorwegovergang stil", vertelt hij. "Ik vond dat verdacht en stopte wat verderop. Samen met een andere man zag ik dat de ruiten van de wagen helemaal zwart waren geblakerd. Met een klein hartje opende ik voorzichtig het portier. Gelukkig trof ik niemand meer in de wagen aan. De passagiersstoel was flink beschadigd en er lag ook een flesje brandversneller op de zetel." Benny verwittigde meteen de hulpdiensten. Een ambulance, politie en brandweer snelden ter plaatse. Meteen werd het voertuig van de sporen geduwd. Het vuur was uit zichzelf gedoofd door een gebrek aan zuurstof. Het voertuig bleek amper een half uur voordien gestolen in de Vlamingenstraat. "Een onbekende klant van het café moet vrijdagavond mijn huissleutels van de deur gestolen hebben", klinkt het bij de eigenares van het voertuig. Ze is ook uitbaatster van café De Vlaming. "Met die sleutels is hij na sluitingstijd wellicht opnieuw binnengeraakt om mijn autosleutels te stelen. Om 5.17 uur is op de camera van het Kruidvat te zien dat de dader met mijn wagen wegrijdt. Waarom is mij een raadsel als de wagen amper een half uur later al achtergelaten wordt. Hopelijk vindt de politie de dief. Ik hou vooral een vies gevoel over aan de gedachte dat een onbekende mijn huis is binnengedrongen." De politie van de zone Arro Ieper onderzoekt de zaak. Met andere brandstichtingen aan wagens in Menen en Wervik de voorbije weken heeft deze brand alvast niets te maken.





(DBEW/LSI)