Georges en Julietta zijn briljanten paar 19 juli 2018

Naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag werden Georges Coucke (90) en Julietta Vanelslander (87) gehuldigd door het stadsbestuur. De jubilarissen woonden in de Beselarestraat, naast babbelcafé 't Zwijntje. Ze verhuisden ondertussen naar het woonzorgcentrum Ter Beke.





Het briljanten paar heeft vier kinderen: Martine, Maryleen, Linda en Gaby. Daarnaast zijn er zeven kleinkinderen. Georges is een gewezen vlasarbeider. Hij was ook seizoenarbeider in Noord-Frankrijk en werkte daarna ook zo'n negen jaar bij de firma Menotex in Menen. Julietta bleef thuis om te zorgen voor haar kinderen en moeder.





Georges bezit een zeer waardevolle verzameling van foto's en documenten over de vlasnijverheid. Af en toe verzorgde hij gidsbeurten in een voormalige vlasroterij langs de Leie in Menen. Julietta vult haar dagen onder meer met breien.





