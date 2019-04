Georges en Jeanine leggen de beste kaarten bij De Verenigde Manillers Erik De Block

01 april 2019

In café ’t Hoogland in Kruiseke heeft kaartersclub De Verenigde Manillers de kampioenen van vorig seizoen gehuldigd. Georges Desmedt werd algemeen kampioen. Marcel Descan eindigde tweede voor Alain Depypere. Bij de vrouwen won Jeanine Lepercq. Algemeen eindigde ze vierde. De vijfde plaats was voor Jean-Claude Rommelaere. De rode lantaarn ging naar Rosa Notredame. De kaartersclub telt 31 leden. De kaarten worden elke vierde zaterdag van de maand geschud. Het nieuw seizoen start op 27 april om 19.30 uur.