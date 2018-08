Gemengd koor Asem' zit boordevol plannen 08 augustus 2018

Het gemengde volwassenkoor Asem' bestaat nog maar sinds vorig jaar en telt ondertussen al dertig leden. Daarvan traden er achttien op tijdens het stadsfestival Wervik 2050. Onder leiding van dirigente Anna Nuytten brachten ze in de spiegeltent samen met de Wervikse Big Band een afwisselend programma en dat viel best in de smaak. "Er volgt in het GC Forum een optreden samen de folkgroep The Swigshift en er zijn ook plannen om in ons clublokaal brasserie Kapittel iets te doen tijdens een Valentijndiner", zegt Frederic Mahieu. Asem' repeteert na de vakantie elke dinsdag vanaf 20.30 uur in 't Kapittel. Wie lid wil worden, kan terecht op www.facebook.com/koorasem.





(DBEW)