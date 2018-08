Gemeenteraad met beperkte dagorde 28 augustus 2018

In juli en augustus was er traditioneel geen gemeenteraad. De eerstvolgende zitting is komende dinsdagavond om half acht. Het gaat alvast (weer) om een beperkte dagorde met amper zes punten, waaronder het verslag van de vorige gemeenteraad. De oppositie kan natuurlijk nog interpellaties en mondelinge vragen indienen.





(DBEW)