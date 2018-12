Gemeenteraad keurt reglement zorgsticker goed Erik De Block

27 december 2018

De gemeenteraad keurde unaniem het reglement ‘Parkeer en Zorg’ goed.

Hierdoor zullen bijvoorbeeld huisdokters, thuisverpleegkundigen en kinesisten gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen van burgers voor hun garage of oprit om kort te parkeren en zo makkelijk bij hun zorgvragers terecht te kunnen. De stad gaat nu voor de chauffeurs parkeerkaarten en voor de eigenaars zorgstickers aankopen. Bewoners gaan met een sticker duidelijk maken dat hulpverleners gerust mogen parkeren voor hun garage of op de oprit voor de tijd die nodig is om een huisbezoek af te leggen

Op de gemeenteraad in februari diende Tom Durnez (CD&V) dit voorstel in. “We zijn dan ook trots dat we dit hebben kunnen verwezenlijken”, aldus Tom. “Dank alvast aan de meerderheid om ons te willen volgen in dit zeer constructief en positief voorstel. Er zal een duidelijk en actief communicatieplan nodig zijn. Zo kan heel de Wervikse bevolking hier in meestappen en kunnen de zorgverleners ook de nodige documenten aanvragen.”