Gemeenteraad begint met korte schorsing 18 mei 2018

De gemeenteraad van Wervik begon al onmiddellijk met een korte schorsing.

Oppositieraadslid Yves Obin (CD&V) kwam tussen over het verslag van de vorige gemeenteraad en de reactie van schepen Geert Bossuyt (sp.a) aan het adres van Bercy Slegers. "We vinden de reactie van de schepen volgens het huishoudelijk reglement niet aanvaardbaar", aldus Yves Obin. "Het verslag vermeldt niks over het voorval en er staat ook niet vermeld waarom we met onze fractie de gemeenteraad hebben verlaten."





Twee maten en gewichten

"Vroeger werden politieke discussies nooit vermeld in het verslag", aldus gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote (Open Vld). "De tirade deed niks ter zake, dat is het huishoudelijk reglement toepassen met twee maten en twee gewichten", reageerde Tom Durnez die een tekst namens CD&V voorlas.





De meerderheid verliet even de raadzaal om te overleggen over de vraag. Na een korte schorsing besloot de meerderheid de tekst van CD&V op te nemen in het verslag. (DBEW)