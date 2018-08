Geen vuurwerk op Boerenkermis 27 augustus 2018

Dit weekend was er Boerenkermis in de wijk De Mote-Molenmeersen. Afsluiter is traditioneel een vuurwerk. Omwille van de veiligheid werd dat zondagavond afgelast. "Een gevolg van de aanhoudende droogte. Hoewel het al flink heeft geregend, nemen we liever geen risico's", aldus voorzitter Frank Vandekerckhove. (DBEW)