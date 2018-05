Geen stemhokjes in rusthuizen 18 mei 2018

Ann Ramon (CD&V) heeft tijdens de laatste gemeenteraad gevraagd of het stadsbestuur wilde overwegen om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober stemhokjes te voorzien in de woonzorgcentra Ter Beke en Het Pardoen. "Een aantal andere gemeenten zijn dat van plan", aldus Ramon. "De inwoners van het rusthuis moeten op die manier geen volmacht geven aan iemand of moeten niet naar het stemlokaal gebracht worden. De rusthuizen liggen centraal in Wervik en Geluwe. Ook de buurtbewoners zouden hun stem kunnen uitbrengen in dit stembureau." Burgemeester Youro Casier (sp.a) blokte het idee af. "Het voorstel werd besproken met onze ambtenaar bevoegd voor de uitwerking van de verkiezingen, maar hij ziet een aantal praktische bezwaren", aldus de burgemeester. "Er is bovendien ook nog het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis en ook nog Triamant. We zullen wel aangepast vervoer voorzien." (DBEW)