Geen gewonden bij botsing 06 september 2018

Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke is er dinsdagnamiddag even na 16.30 uur een kop-staartbotsing tussen twee wagens gebeurd. De bestuurders, een 47-jarige vrouw uit Wervik en 55-jarige man uit Oudenburg, kwamen er met de schrik vanaf. Ze bleven ongedeerd. De politie Kouter kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. (SDVO)