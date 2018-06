Geen cash geld meer op speelpleinwerking 20 juni 2018

Bij de stedelijke speelpleinwerking in Wervik en Geluwe wordt komende grote vakantie voor de inschrijvingen en betalingen een nieuw systeem ingevoerd. De kinderen moeten zich aanbieden met een Uitpas - een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten - en dat heeft diverse voordelen. "De kinderen hoeven geen geld meer mee te brengen", zegt schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (Open Vld). "Op het einde van de maand wordt de ouders een factuur toegestuurd. Het inschrijven zal zo veel vlotter verlopen. De monitoren scannen de Uitpas en de inschrijving is in orde. De oude beurtenkaart verdwijnt, want de jongens en meisjes verzamelen automatisch punten op hun pas. Wie tien punten heeft verzameld, kan die omruilen voor een gratis deelname of een ander voordeel." Wel moeten de ouders hun kind eerst registreren. Een Uitpas kost 3 euro en kan je aankopen op www.wervik.be/webshop. (DBEW)