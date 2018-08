Geefplein in De Kier 25 augustus 2018

In buurthuis De Kier in de Gosserieslaan in Wervik kan je zondag van 10 tot 12 uur opnieuw terecht op het Geefplein. Het gaat om een van de activiteiten die het OCMW organiseert om armoede te bestrijden. De bezoekers mogen de tweedehandsspullen gratis meenemen. Er is een limiet van vijf stuks. Meer info bij Rosemarie Dewilde op 056/95.26.31. (DBEW)