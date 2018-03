Garage verwoest in nachtelijke brand 06 maart 2018

In de nacht van zondag op maandag is rond drie uur in de Robaardstraat in Geluwe brand uitgebroken onder een afdak naast een houten garage. Dat gebeurde bij de woning van Jean-Marie Verborgh. Het waren de bewoners zelf die, gewekt door lawaai, de brand opmerkten en alarm sloeg. Een auto, die buiten stond voor de garage, kon nog net gered worden. Toen de blussers in het holst van de nacht arriveerden, werden ze geconfronteerd met een zwaar uitslaande brand. Garage en afdak gingen compleet verloren. De brandweer slaagde er wel in een stookolietank in de garage voldoende af te koelen. Op die manier werd een explosie vermeden. Mogelijk ligt een slecht gedoofde sigarettenpeuk in een vuilnisbak aan de basis van de brand. (VHS)