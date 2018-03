Garage aan flarden gereden, 18-jarige pleegt vluchtmisdrijf 08 maart 2018

Een 18-jarige bestuurder uit Menen heeft dinsdagavond vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij langs de Ieperstraat in Geluwe met zijn auto van de weg af raakte en vervolgens een muurtje en een garagebox aanreed. Dat gebeurde iets voor 19 uur. Ook het voertuig in de box, eigendom van buurtbewoner Wim Casier (44), raakte daarbij beschadigd. Een tijdje na de feiten daagde op de plaats van het ongeval de vader van de jonge aanrijder op. De bestuurder zou na de botsing in paniek naar huis zijn gereden. Volgens de lokale politie had hij niet gedronken. (VHS)