Gapervissers huldigen twee kampioenen Foto Luc Vanthuyne De kampioenen van de Gapervissers.

De Gapervissers huldigden in café De Vier Winden in aanwezigheid van het stadsbestuur de clubkampioenen.





In onze krant gisteren verscheen de verkeerde foto van de huldiging vorig jaar. Waarvoor onze excuses. Michael Vandeginste haalde het voor de uittredende kampioen Timothy Van Brabant. De derde plaats was voor Hans Declercq voor Lorenzo Bonnier en David Debacker. Ze kregen een geldprijs. Bij de jeugd was de titel voor Brent Dubois. Hij haalde het voor Imiel en Yorben Debacker. Voor het clubkampioenschap telden telkens vijf wedstrijden. De Gapervissers tellen bijna 70 leden en maken gebruik van de gemeentelijke visvijver in de Emiel Huysstraat. (DBEW)